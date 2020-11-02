Худший бой года. Обоих боксеров дисквалифицировали, поединок закончился оскорблениями

31 октября в Латвии на турнире LNK Fight Night 17 состоялся боксерский бой между тяжеловесами Кристапом Зутисом и Никитой Смирновым. Как пишет портал tvnet.lv, поединок хоть и был главным на шоу, но был заявлен как неофициальный.

В третьем раунде боксеры стали использовать запрещенные приемы. При этом по видеозаписи концовки раунда складывается впечатление, будто Смирнов не бьет во всю силу. Бой был остановлен и признан несостоявшимся.

Как отмечает tvnet.lv, Зутис после поединка стал кричать «о том, что он использует девушку Смирнова в сексуальных целях».

Это был второй бой между Зутисом и Смирновым. В первом победил Зупис, но он также носил неофициальный статус. Согласно статистике Boxrec, рекорд Зуписа — 7-1, а Смирнова — 5-0. Причем в декабре 2018 года Смирнов победил белоруса Александра Усика, т. е. полного тезку знаменитого украинского боксера — чемпиона Олимпиады-2012 и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.