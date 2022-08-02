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Сегодня, 17:28

Хуан Мануэль Маркес отказался от боя с Мэнни Пакьяо за 150 миллионов долларов

Давид Хачатрян
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48-летний чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес (56-7) признался, что отклонил пятый бой с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Они предложили 150 миллионов долларов за пятый бой. Я отказался, сказав: «Нет, я этого не хочу. Я останусь с гордостью, достоинством и любовью к спорту». Победа над Пакьяо стала самой важной победой в моей жизни, потому что я побил лучшего боксера того времени», — приводит слова Маркеса издание Marca.

Маркес и Пакьяо бились четыре раза. Первый бой прошел в 2004 году и завершился ничьей. Последующие два боя: в 2008 и 2011 годах — Маркес проиграл, а четвертый в 2012-м — выиграл нокаутом в 6-м раунде.

Бокс
Мэнни Пакьяо
Хуан Мануэль Маркес
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