Хуан Мануэль Маркес дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Головкина

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, 48-летний мексиканец Хуан Мануэль Маркес (56-7) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) нокаутирует чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1).

«Канело будет стоять рядом с ним, будет действовать на контратаках и искать слабые места Геннадия, — сказал Маркес в интервью ProBox TV Espanol. — Полагаю, этот поединок завершится нокаутом в восьмом или девятом раунде. Канело уже знает, как победить Геннадия. Канело действует в мексиканском стиле — боксирует с головой, держится вблизи оппонента и выбрасывает мощные комбинации».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).