Хрюнов заявил, Чудинов и Н'Жикам могут биться за звание регулярного чемпиона WBA

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в поединке россиянина Федора Чудинова и француза Хассана Н'Дам Н'Жикама, возможно, будет стоять пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Бой состоится 13 декабря во Владикавказе.

— На последнем конгрессе в Китае шел разговор о том, что это будет чемпионский поединок, — цитируют Хрюнова «РИА Новости». — Это все связано с решением Канело (Сауля Альвареса — прим. «СЭ»), в каком весе он продолжает двигаться. Надеюсь, до боя нам удастся решить все моменты. Таким образом, бой Чудинова и Н'Жикама может быть за звание регулярного чемпиона.

В активе 32-летнего Чудинова 21 победа и два поражения на профессиональном ринге. Свой последний бой он провел 22 июля на Красной площади, победив аргентинца Эсекиэля Мадерну.

На счету 35-летнего бывшего временного чемпиона WBA и WBO, а также экс-обладателя пояса WBC Silver в среднем весе Н'Жикама 37 побед при четырех поражениях. В своем последнем поединке француз в июне проиграл чемпиону WBA (Super) и WBC Diamond во втором среднем весе британцу Каллуму Смиту.