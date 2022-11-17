Хрюнов сообщил, кто может стать соперником Дзюбы по селебрити-бою

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что блогер Владислав Коваленко может стать соперником Дзюбы по селебрити-бою.

«Вы знаете, что Артем Дзюба — это такое большое имя. Мы пробовали рассматривать и в принципе дали бы какой-то широкий спектр. Например, Владислав Коваленко. Тот, кто заведомо не единоборец, а блогер. Почему бы нет?» — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее, 10 ноября, на своем YouTube-канале Александр Емельяненко согласился провести поединок с Дзюбой. 41-летний спортсмен отметил, что у 34-летнего футболиста не будет шансов против него.