Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 08:45

Хрюнов сообщил, кто может стать соперником Дзюбы по селебрити-бою

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что блогер Владислав Коваленко может стать соперником Дзюбы по селебрити-бою.

«Вы знаете, что Артем Дзюба — это такое большое имя. Мы пробовали рассматривать и в принципе дали бы какой-то широкий спектр. Например, Владислав Коваленко. Тот, кто заведомо не единоборец, а блогер. Почему бы нет?» — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее, 10 ноября, на своем YouTube-канале Александр Емельяненко согласился провести поединок с Дзюбой. 41-летний спортсмен отметил, что у 34-летнего футболиста не будет шансов против него.

Артем Дзюба
Владимир Хрюнов
1
0
Читайте также
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: провал в «Адане Демирспор»
Хрюнов — о возможном боксерском поединке Дзюбы: «Я готов был делать предложение с большим количеством нулей»
Ташуев: «Дзюба еще может давать результат, но пока тему его перехода в «Ахмат» не поднимали»
Первый тренер Дзюбы: «Вариант с «Торпедо» маловероятен для Артема»
Бородавко считает, что Дзюба мог бы зарекомендовать себя в лыжных гонках
Емельяненко не вызывал на бой Дзюбу: «Дело начинает принимать серьезные обороты!»
И.о. главного тренера «Локомотива» Федоров считает маловероятным переход Дзюбы в «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов — о возможном боксерском поединке Дзюбы: «Я готов был делать предложение с большим количеством нулей»

Хрюнов назвал идеального кандидата-футболиста для участия в боксерском поединке
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости