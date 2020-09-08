Хрюнов рассказал, как родилась идея боя между Харитоновым и Уильямсом

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Известиям» рассказал, как появилась идея провести бой по правилам бокса между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом. По его словам, спортсмены быстро согласились.

— Вы удивитесь, но мы вдохновились скорым поединком между Майком Тайсоном и Роем Джонсом, — сказал Хрюнов. — Я узнал о планах этих великих боксеров и сразу связался со своим старым другом Дэнни Уильямсом, который побеждал Тайсона, переговорил с Сергеем Харитоновым. Предложил им выйти на ринг друг против друга. Так и родилась эта идея.

— Насколько быстро удалось получить согласие бойцов и всё организовать?

— И Сергей, и Дэнни согласились почти сразу. У нас есть блестящий опыт взаимодействия с телеканалом РЕН ТВ, который выразил готовность показать турнир. Сама идея проведения такого вечера значима для популяризации бокса, и она очень понравилась и была одобрена Федерацией бокса России, поддержку оказал и генеральный секретарь организации Умар Кремлев. У нас сложился очень хороший коллектив, так что всё довольно быстро организовалось.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).