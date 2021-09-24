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Хрюнов оценил шансы Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа

13:35
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Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

«Я считаю, у Усика есть шансы. На мой взгляд, они достаточно высокие. Может быть, я не объективен, так как очень сильно симпатизирую Александру как человеку и боксеру, но ему точно есть что предъявить сопернику», — сказал Хрюнов «СЭ».

34-летний Усик подходит непобежденным к бою с Джошуа, рекорд украинца — 18 побед (13 нокаутом). Статистика 31-летнего Джошуа — 25 боев, 24 победы (22 — нокаутом), 1 поражение.

Трансляцию поединка «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.

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Сергей Федоров все материалы автора

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