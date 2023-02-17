Хрюнов — о бойкоте ЧМ по боксу Польшей: «Это все равно что отбирать у ребенка праздник»

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что польская ассоциация бокса объявила о бойкоте чемпионата мира.

«Здесь сложно судить. Я такой человек, у которого в жизни было несколько праздников: чемпионат мира по боксу, соревнования по боксу на Олимпиаде, день рождения и Новый год. Я к этому относился одинаково. Считаю, что попытки федераций недружественных нам стран ограничить спортсменов в праве выступать на чемпионате мира, все равно что отбирать у ребенка праздник. В первую очередь страдают спортсмены. Подействуют ли такие бойкоты? Я думаю, что соревнование все равно состоится. Конечно, хотелось бы, чтобы состав участников был полный. Но это лишь дополнительный стимул к развитию и движению вперед», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Ранее федерации Канады и США заявили о бойкоте чемпионата мира из-за участия россиян.