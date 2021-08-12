Хрюнов — о бое Тарасова и Дижона: «Мы сменили перчатки, чтобы они не покалечили друг друга»

12 августа в Москве состоялась церемония взвешивания накануне турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В выставочном бою главного карда блогер Артем Тарасов сразится с Тайсоном Дижоном. Вес Тайсона составил 85 килограмм, Тарасова — 80,5 килограмма.

«Мы сменили перчатки с 10-унцовых на 16 унций. Бойцы эмоциональны очень — чтобы не покалечили друг друга», — сказал промоутер Владимир Хрюнов после взвешивания бойцов.

В главном бою вечера встретятся экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Гильермо Джонс и российский боксер Виталий Кудухов.

Турнир пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве, начало — в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.