Хрюнов — о бое Тарасова и Дижона: «Мы сменили перчатки, чтобы они не покалечили друг друга»
12 августа в Москве состоялась церемония взвешивания накануне турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В выставочном бою главного карда блогер Артем Тарасов сразится с Тайсоном Дижоном. Вес Тайсона составил 85 килограмм, Тарасова — 80,5 килограмма.
«Мы сменили перчатки с 10-унцовых на 16 унций. Бойцы эмоциональны очень — чтобы не покалечили друг друга», — сказал промоутер Владимир Хрюнов после взвешивания бойцов.
В главном бою вечера встретятся экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Гильермо Джонс и российский боксер Виталий Кудухов.
Турнир пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве, начало — в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/868257-nakal-strastei-geroi-boitsovskogo-kluba-ren-tv-proveli-duel-vzgliadov
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