Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Хрюнов — о бое Гассиева с Валлишем: «Разыграем золотые боксерские перчатки»

14:25
Теги:

Известный промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что золотые боксерские перчатки будут разыграны по случаю Дня международного бокса в рамках которого состоится бой россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

«Будут перчатки с автографами. Мне поможет Николай Валуев. Помимо перчаток, у него будет возможность появится в эфире. Перчатки сделаны из золота, как и моя пуговица. Очень интересно будет 22 июля. Действительно перчатки будут разыгрываться», — цитирует Хрюнова сайт РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/859224-razygraem-zolotye-bokserskie-perchatki-khriunov-o-boe-22-iiulia

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Узнал об обмене, когда проснулся. Были смешанные чувства, а потом позвонил Джо Сакик». Российский форвард — о своем трейде из «Нью-Джерси» в «Колорадо»
РЕН ТВ показал кадры с участка в Ленобласти с «тайной тюрьмой»
Фото: вероятно беременная Анастасия Макеева топлес на Кубе
Мужчина выбил глаз медику в ответ на просьбу надеть маску в метро
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд