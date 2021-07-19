Известный промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что золотые боксерские перчатки будут разыграны по случаю Дня международного бокса в рамках которого состоится бой россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

«Будут перчатки с автографами. Мне поможет Николай Валуев. Помимо перчаток, у него будет возможность появится в эфире. Перчатки сделаны из золота, как и моя пуговица. Очень интересно будет 22 июля. Действительно перчатки будут разыгрываться», — цитирует Хрюнова сайт РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал Ушатайка покажут поединок в прямом эфире 22 июля в 23.00 по московскому времени.