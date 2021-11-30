Хорхе Линарес проведет первый бой в рамках RCC Boxing Promotions в России
13:02
Многократный чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 ко) подписал промоутерский контракт с компанией RCC Boxing Promotions.
Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых пройдет 22 февраля 2022 года в России.
Венесуэльца ждет бой за пояс WBC Silver, которым владеет российский боксер Заур Абдуллаев (14-1). Это будет полуфинальный отборочный поединок.
Линарес впервые завоевал титул чемпиона мира WBC в 2007 году. Тогда он одержал досрочную победу над мексиканцем Оскаром Лариосом. В последнем бою в мае этого года Линарес победил Девина Хейни решением судей.
Кроме того, Линарес — единственный боксер, кому удалось отправить в нокдаун Василия Ломаченко. Однако украинец в итоге победил.
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