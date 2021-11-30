Хорхе Линарес проведет первый бой в рамках RCC Boxing Promotions в России

Многократный чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 ко) подписал промоутерский контракт с компанией RCC Boxing Promotions.

Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых пройдет 22 февраля 2022 года в России.

Венесуэльца ждет бой за пояс WBC Silver, которым владеет российский боксер Заур Абдуллаев (14-1). Это будет полуфинальный отборочный поединок.

Линарес впервые завоевал титул чемпиона мира WBC в 2007 году. Тогда он одержал досрочную победу над мексиканцем Оскаром Лариосом. В последнем бою в мае этого года Линарес победил Девина Хейни решением судей.

Кроме того, Линарес — единственный боксер, кому удалось отправить в нокдаун Василия Ломаченко. Однако украинец в итоге победил.