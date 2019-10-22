Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса-младшего. Поединок может пройти в Москве

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев на своей странице в Instagram разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего, у которого есть российское гражданство.

— Эй, Рой! Я в Канкуне, но это не важно. Важно следующее — мы один на один, у тебя одна победа и у меня тоже. Давай закончим эти отношения. Где угодно — в России, в Китае, Европе... Давай побоксируем, давай сделаем это! Рой, я записал это видео, потому что я не собираюсь исчезнуть в облаках", — сказал Хопкинс.

— Мы собираемся сделать титул на этот бой. Не переживай, это будет четыре раунда, — добавил президент WBA Жилберто Мендоса.

По словам Кремлева, Федерация бокса России готова организовать это грандиозное событие в Москве.

— Теперь ждем ответ от Роя, — заметил Кремлев.

Рой Джонс и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге. Сначала в 1993 году сильнее оказался Джонс, а в 2010 году — Хопкинс.

В активе бывшего чемпиона мира в среднем, втором среднем, полутяжелом, в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях Роя Джонса 66 побед и девять поражений. Свой последний бой американец провел в феврале 2018 года. На счету абсолютного чемпиона мира в среднем весе Хопкинса 55 побед, восемь неудач и две ничьи. В последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года.