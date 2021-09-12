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Холифилд считает, что рефери не должен был останавливать бой с Белфортом

07:53
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд прокомментировал поражение нокаутом в боксерском поединке против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта.

«Этот парень силен. Я не пострадал в этом бою. Не было ни одного удара, который бы потряс меня. Он был силен. Донес удар и я упал. Грустно немного, но что есть, то есть.

Я думаю, что это была плохая остановка. Думаю, рефери не должен так быстро останавливать бой. Вполне возможно, у Белфорта есть будущее в боксе. Я уже не могу двигаться в ринге как раньше, позволив ему приблизиться к себе», — приводит слова Холифилда Bad Left Hook.

Поединок прошел в Голливуде (США) в рамках турнира Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде техническим нокаутом.

Сначала Белфорт отправил Холифилда в нокдаун, но последний быстро встал. Затем последовал град ударов, который заставил Холифилда уйти в глухую оборону. Рефери принял решение остановить поединок.

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Сергей Разин все материалы автора

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