Холифилд похвастался своей формой. Кажется, 57-летняя легенда готов к возвращению

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весе Эвандер Холифилд похвастался своей формой. По словам 57-летнего боксера, он сейчас весит порядка 97 кг, что является его боевым весом. Ранее Холифилд заявил о намерении вернуться на ринг.

«Сейчас я вешу 215 фунтов, и это мой боевой вес. Сосредоточен на скорости, тайминге и выносливости», — написал Холифилд в Twitter.