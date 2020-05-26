Холифилд похвастался своей формой. Кажется, 57-летняя легенда готов к возвращению
21:41
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весе Эвандер Холифилд похвастался своей формой. По словам 57-летнего боксера, он сейчас весит порядка 97 кг, что является его боевым весом. Ранее Холифилд заявил о намерении вернуться на ринг.
«Сейчас я вешу 215 фунтов, и это мой боевой вес. Сосредоточен на скорости, тайминге и выносливости», — написал Холифилд в Twitter.
I'm at 215 pounds right now and that's my fighting weight. Just focusing on speed,timing and endurance? pic.twitter.com/MbHXcNAnVu— Evander Holyfield (@holyfield) May 26, 2020
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