Холифилд отстранен на 30 дней по медицинским показателям после боя с Белфортом
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В среду, 15 сентября, был объявлен список отстранений по медицинским показаниям по итогам турнира Triller: Legends 2, который прошел в минувшие выходные в Голливуде. Дисквалификация может быть прекращена ранее, если врач одобрит медицинское освидетельствование.
В главном событии вечера бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд проиграл экс-чемпиону UFC Витору Белфорту. Проигравший отстранен на 30 дней. Победитель избежал наказания.
В другом поединке вечера Андерсон Силва победил Тито Ортиса. Победитель не был отстранен по медицинским показателям. Проигравший отстранен на 60 дней.
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