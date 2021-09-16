Холифилд отстранен на 30 дней по медицинским показателям после боя с Белфортом

В среду, 15 сентября, был объявлен список отстранений по медицинским показаниям по итогам турнира Triller: Legends 2, который прошел в минувшие выходные в Голливуде. Дисквалификация может быть прекращена ранее, если врач одобрит медицинское освидетельствование.

В главном событии вечера бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд проиграл экс-чемпиону UFC Витору Белфорту. Проигравший отстранен на 30 дней. Победитель избежал наказания.

В другом поединке вечера Андерсон Силва победил Тито Ортиса. Победитель не был отстранен по медицинским показателям. Проигравший отстранен на 60 дней.