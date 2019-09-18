Холифилд не смог вспомнить лучшего российского боксера

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд прибыл на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург в сопровождении российского промоутера Владимира Хрюнова. Однако ответить на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим российским боксером, легендарный чемпион затруднился.

— Что вы можете сказать о российских боксерах? Кто по вашему мнению лучший российский боксер? — спросили Холифилда после прилета в аэропорт Екатеринбурга.

— На данный момент я бы назвал... Как же зовут этого парня?

— Костя Цзю?

— Нет, он же спросил кто лучший на данный момент.

— Может быть, Ковалев?

— Нет, не он.

— Ломаченко? Но он не россиянин.

— В какой весовой категории он выступает? Может быть, Поветкин?

— До 47 килограммов. А нет, до 60 килограммов.

— Значит, Ломаченко.

— Нет-нет, точно не он. Он живет в Америке?

— Да. Он с Украины и первый в своем весе?

— Да.

— Это точно Ломаченко.

— Нет-нет, это точно не он.

— Ладно, сойдемся на том, что вы приехали сюда, чтобы найти новые таланты. (Петр Григоренко)