Холифилд может провести бой с Макбрайдом 5 июня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вернется на ринг 5 июня. Он проведет показательный бой против также завершившего карьеру боксера Кевина Макбрайда, сообщает Sports Illustrated.

58-летний Холифилд владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. В его активе 57 боев, 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся. В последний раз он выходил на ринг в 2012 году.

47-летний Макбрайд провел на профессиональном ринге 46 боев, в которых одержал 35 побед (29 нокаутом), потерпел 10 поражений, а один бой закончился вничью. Последний поединок он провел в 2011 году.