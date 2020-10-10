«Хочу порадовать всех болельщиков». Гассиев о предстоящем бое с Джонсоном

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев на пресс-конференции перед боем с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International сообщил, что готовится к поединку в хорошем настроении и собирается порадовать болельщиков.

— Настроение хорошее, я сейчас в лагере с Федей Чудиновым, — сказал Гассиев. — Слава богу, травмы миновали, набираю форму. 31 числа будет важный бой, хочу порадовать всех болельщиков в России. Посмотрим, что покажет Джонсон, это будет видно только в ринге. Буду выходить на победу.

У меня есть голод до побед. Долго не выходил на ринг, надеюсь, больше такого простоя никогда не будет. Очень хочется поскорее выйти на ринг и почувствовать эти эмоции и ощущения. С божьей помощь надеюсь показать хороший бой. Со зрителями или без можно выходить и выигрыват. (Сергей Федоров)

Бой Гассиев — Джонсон пройдет 31 октября. Ожидается, что он пройдет в Сочи.