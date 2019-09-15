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«Хочу биться с тобой, бомж!» Тайсон Фьюри — о Уайлдере

10:03
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Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри после победы над Отто Уаллином обратился к Деонтею Уайлдеру, который должен стать его следующим соперником.

— Деонтей Уайлдер, хочу биться с тобой следующим, бомж!, — сказал Фьюри после поединка.

Поединок намечен на 22 февраля 2020 года. Этот бой будет реваншем. Первый поединок боксеры провели 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью, а Уайлдер сохранил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

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