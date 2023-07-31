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Хирург считает, что Бетербиев сможет вернуться к тренировкам через три месяца

Мария Гусева
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Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев прокомментировал перенос поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории.

«Вероятно, у Бетербиева одонтогенный остеомиелит челюсти, — цитирует RT Шаманаева. — Такое бывает при осложнениях после лечения зубов. В зависимости от распространенности процесса и объема проведенного хирургического лечения возможны травмы костей лицевого скелета в виде переломов челюстей или альвеолярного отростка, в связи с чем необходим длительный период реабилитации (примерно от трех месяцев до года при нормальном лечении). Раньше чем через три месяца к полноценной подготовке к бою он в любом случае не вернется, поскольку речь идет о серьезных нагрузках и спаррингах. Если процесс распространен, то вследствие хронического воспалительного процесса возможна интоксикация, которая снижает спортивную форму».

Ранее Бетербиев сообщил, что врачи рекомендовали ему перенести бой после операции на зубе.

Поединок Бетербиева и Смита должен был состояться 19 августа в Квебеке (Канада).

Источник: RT
Бокс
Артур Бетербиев
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