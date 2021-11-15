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Хирн: «Я хотел бы провести реванш Усик — Джошуа на «Уэмбли»

13:20
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Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном месте проведения реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Я хотел бы провести реванш Усик — Джошуа на «Уэмбли», — приводит слова Хирна Boxing News 24. — Первый их бой на стадионе «Тоттенхэма» стал потрясающим событием. Мы обязательно обсудим варианты в Украине и на Ближнем Востоке. Признаться, не думаю, что Джошуа волнует, где пройдет поединок. Нам предстоит много работы, но мы скоро соберемся с Усиком и начнем планировать реванш».

25 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO. В активе украинского боксера 19 побед в 19 боях. У британца 24 победы и 2 поражения в 26 поединках.

Дополнительная информация:

https://www.boxingnews24.com/2021/11/anthony-joshua-vs-oleksandr-usyk-rematch-in-march-or-april-2022-possibly-london-says-eddie-hearn/

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