Хирн: «Я хотел бы провести реванш Усик — Джошуа на «Уэмбли»
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном месте проведения реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Я хотел бы провести реванш Усик — Джошуа на «Уэмбли», — приводит слова Хирна Boxing News 24. — Первый их бой на стадионе «Тоттенхэма» стал потрясающим событием. Мы обязательно обсудим варианты в Украине и на Ближнем Востоке. Признаться, не думаю, что Джошуа волнует, где пройдет поединок. Нам предстоит много работы, но мы скоро соберемся с Усиком и начнем планировать реванш».
25 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO. В активе украинского боксера 19 побед в 19 боях. У британца 24 победы и 2 поражения в 26 поединках.
Дополнительная информация:
https://www.boxingnews24.com/2021/11/anthony-joshua-vs-oleksandr-usyk-rematch-in-march-or-april-2022-possibly-london-says-eddie-hearn/
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