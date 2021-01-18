Хирн считает, что Фьюри придется заплатить компенсацию Уайлдеру

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпиону миру по версии WBC в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри придется заплатить компенсацию американцу Деонтею Уайлдеру, если в контракте действительно прописан их третий поединок.

«Я не могу говорить от имени Тайсона Фьюри, но если наблюдать за ситуацией, то складывается впечатление, что Уайлдеру не светит бой с ним. Особенно после того, как Деонтей обвинил Тайсона в мошенничестве.

Вся это ситуация между ними кажется странной, даже более странная, чем весь 2020 год. Но все же есть контракт и если в нем действительно прописан их третий бой, то Фьюри придется заплатить компенсацию Уайлдеру, чтобы спокойно провести два поединка с Джошуа», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер дважды встречались в ринге. Первый поединок состоялся 1 декабря 2018 года и закончился ничьей. Второй прошел 22 февраля 2020 года, в этом противостоянии победил Фьюри (техническим нокаутом в седьмом раунде).