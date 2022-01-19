Хирн: «Бой Джошуа — Фьюри состоится в конце 2022 года или в начале 2023 года»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможности проведения боя между обладателем титула WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

«Я думаю, что бой Джошуа — Фьюри — это все еще событие. Сегодня ко мне подошел парень и спросил, когда Эй Джей сразится с Фьюри, — приводит слова Хирна DAZN Boxing Show. — Я обещаю вам, что этот бой состоится, будь то в конце этого года или в начале следующего года. Фьюри против Джошуа — это слишком большая битва, чтобы ее не было».

Джошуа и Фьюри должны были провести бой летом 2021 года, однако в итоге поединок был отменен.

33-летний Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC с рекордом в 30 побед (21 нокаутом) и одной ничьей. 32-летний Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO с рекордом в 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.