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Сегодня, 15:06

Рикки Хаттон: «Бой Джошуа и Уайлдера — это лучший бой, который только можно организовать»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон (45-3) считает, что поединок экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) и экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) вызовет больший интерес, чем бой Александра Усика (20-0) и Тайсона Фьюри (33-0).

«Мне трудно представить поражение Тайсона Фьюри, — сказал Хаттон в интервью BeanymanNews. — Но Усик — олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в крузерах. Если кто и может победить Тайсона, так это Усик.

Но бой Джошуа и Уайлдера — это лучший бой, который только можно организовать. Да, бой Усика и Фьюри — это бой лучших супертяжей мира, но лично я бы предпочел увидеть поединок Джошуа и Уайлдера. Я бы 100 процентов купил бы трансляцию этого поединка".

Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер должен встретится с Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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