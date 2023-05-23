Хатаев: «За два года хочу добраться до титула чемпиона мира»

Российский боксер Имам Хатаев заявил, что выступление на чемпионате мира-2023 стало последним в его любительской карьере. Спортсмен намерен перейти в профессионалы.

«Сейчас планирую немного передохнуть и возобновить подготовку к четвертому поединку. Насколько знаю, переговоры уже ведутся. Точную дату не могу сказать, но ориентировочно рассчитываю подраться в июле. За два года хочу добраться до титула чемпиона мира», — приводит RT слова Хатаева.

Также спортсмен отметил, что в ближайшем будущем планирует выступать только за границей.

28-летний Хатаев является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, бронзовым призером чемпионата мира-2023, а также трехкратным чемпионом России.