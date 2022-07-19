Хасим Рахман-младший о спарринге с Джейком Полом: «Мне сказали, если я его нокаутирую, то мне не заплатят»

Следующий соперник Джейка Пола (5-0), сын экс-чемпиона мира Хасима Рахмана Хасим Рахман-младший (12-1) признался, что в 2020 году его пригласили спарринговать с Полом, предупредив, что если он нанесет Полу ущерб, то ему не заплатят.

«Во время спаррингов я пытался быть спокойным, показать, будто против него боксирует инвалид, — отметил Рахман-младший в интервью The MMA Hour. — Он проявил неуважение. Эта тренировка не была похожа на реальный бокс или спарринг. Он просто проявил неуважение. Я согласился потренироваться с ним, потому что хотел понять, какой у него уровень бокса. Кроме того, его тренеры подошли ко мне и сказали, что если я его нокаутирую, мне не заплатят. Была пандемия. Мне нужны были деньги. Он платил 100 долларов за раунд. Мне было легко с ним боксировать».

Ранее в сеть была слита запись, на которой Пол избивает Рахмана-младшего во время тренировочного спарринга.

Пол и Рахман-младший подерутся 6 августа в Нью-Йорке.

В прошлом поединке Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7). Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Рахман в последнем поединке потерпел единственное поражение от Джеймса Маккензи Моррисона (20-0) — сына другого экс-чемпиона Томми Моррисона. Рахман проиграл нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 29 апреля в Лас-Вегасе, США.