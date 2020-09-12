Харитонов рассказал, сколько ему потребуется времени на подготовку к Емельяненко и Хэю

Российский боец MMA Сергей Харитонов после победы над Дэнни Уильямсом в главном поединке вечера бокса на турнире лиги WTKF признался, что готов к новым боксерским поединкам. По его словам, на подготовку к бою с Александром Емельяненко ему потребуется чуть больше месяца, а на подготовку к Дэвиду Хэю — полгода.

— В бою всегда: «Попал — добей», но это был дебют, — приводит слова Харитонова YouTube-канал «Ушатайка». — Я хотел почувствовать именно эту форму поединка, но не получилось. Не совсем получилось, плыл соперник, это уже было видно. Я рефери понимаю. Но, если честно, хотелось чуть-чуть больше. Я пижонить начал, но парень зарвался, так можно было и пропустить. У соперника удары тяжелые, я почувствовал. Он хоть и возрастной, но опыт не пропьешь. Он бил жестко, почувствовал в том углу.

— Вам хотят сделать бой с Дэвидом Хэем, но все ждут от вас боя по боксу с другим человеком?

— Почему нет? Можно устроить.

— Сколько вам надо, чтобы подготовиться к боксерскому поединку с Александром Емельяненко?

— На самом деле, вот сейчас был перерыв. Я выступил по правилам бокса. Следующий бой — в ММА. Потом, если нет травм, отдохнул недельку, чуть-чуть поспаринговал и через месяц можно боксировать.

— А на подготовку к бою с Дэвидом Хэем сколько бы времени потребовалось?

— К этому поединку надо готовиться серьезно. Как минимум, полгода. Я уверен.

— Вам нужен этот бой?

— Это было бы круто! Это имя. Я готов к испытаниям. Я голодный по клетку, по рингу. Готов драться. Полгода не был в ринге или клетке. Хочу бои.