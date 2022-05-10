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Харитонов о бое Мейвезера с Муром: «Все будет, как захочет Флойд»

Харитонов заявил, что Мейвезер дерется только ради денег
Роман Шишов
Корреспондент
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Флойд Мейвезер.
Фото Global Look Press

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал предстоящий бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура. По его словам, Мейвезер — это легенда бокса, но сейчас он участвует в боях исключительно ради заработка.

«Флойд Мейвезер — красавец. Он делает всякие бои, зарабатывает деньги, — приводит слова Харитонова РЕН ТВ. — Он свое имя уже вписал в историю. Он уже суперчемпион и сейчас просто зарабатывает деньги, пиарится. Вот и все».

Харионов не исключи, что бой может закончиться нокаутом.

«Все будет как захочет Мейвезер. У меня тоже не так давно был показательный бой с Маликом Скоттом. Бой продлился все шесть раундов», — отметил Харитонов.

Напомним, что в соглавном бою сразятся Андерсон Силва и Бруно Мачадо. Многие специалисты отмечают, что бокс не самая сильная сторона Силвы. Но Харитонов так не считает.

«Он недавно выиграл бой по боксу. Поэтому я не сказал бы так», — отметил он. — «Конечно, много было выиграно ударами у Силвы», — отметил он.

Напомним, турнир Global Titans пройдет на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. В соглавном — Андерсон Сильва и Бруно Мачадо.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).

Источник: https://ren.tv/news/sport/973004-kharitonov-o-boe-meivezera-s-murom-vse-budet-kak-zakhochet-floid
Сергей Харитонов
Флойд Мейвезер-младший
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