Харитонов после Уильямса может провести бой с Емельяненко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Известиям» рассказал, что Сергей Харитонов в случае успеха в бою с Дэнни Уильямсом может провести поединок с Александром Емельяненко?. Эта встреча планируется уже давно.

— Харитонов не провел ни одного поединка в профессиональном боксе. Тяжело ли ему было согласиться на бой против такого именитого спортсмена?

— Сергей Харитонов — легенда, суперзвезда. Он принял это решение, потому что у него блестящая в том числе и боксерская карьера. Мы планировали закончить спор между Харитоновым и Александром Емельяненко. В таком случае была бы вариативность — бой мог пройти и по правилам смешанных единоборств. Но сам Сергей желал провести поединок в стойке. К сожалению, Емельяненко потерпел поражение в своем предыдущем бою против Магомеда Исмаилова, и его схватка с Харитоновым временно потеряла актуальность.

— И все же этот бой возможен в будущем?

— В наших планах это осталось. Если Харитонову удастся блестяще выступить в поединке с Уильямсом, то мы отправим предложение Емельяненко провести бой по правилам бокса с Сергеем не позднее конца года.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).