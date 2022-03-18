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Харитонов: «Плевать, готов я на 100 процентов или нет, я буду драться»

Харитонов поделился ожиданиями от боя против Скотта
Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Сергей Харитонов рассказал о своем состоянии перед боксерским поединком против американца Малика Скотта на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Плевать, готов я на 100 процентов или нет, я буду драться! В боксе для меня — это громкий вызов. Сделаю все для того, чтобы победить», — приводит РЕН ТВ слова Харитонова.

Также он добавил, что с каждым боем у него, «как у пацана», открывается уже не второе, а третье дыхание.

Бой Харитонова и Скотта пройдет 18 марта. Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/952259-kharitonov-o-boe-so-skottom-u-menia-uzhe-ne-vtoroe-a-trete-dykhanie
Бокс
Сергей Харитонов
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