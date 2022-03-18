Харитонов: «Плевать, готов я на 100 процентов или нет, я буду драться»

Российский боец Сергей Харитонов рассказал о своем состоянии перед боксерским поединком против американца Малика Скотта на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Плевать, готов я на 100 процентов или нет, я буду драться! В боксе для меня — это громкий вызов. Сделаю все для того, чтобы победить», — приводит РЕН ТВ слова Харитонова.

Также он добавил, что с каждым боем у него, «как у пацана», открывается уже не второе, а третье дыхание.

Бой Харитонова и Скотта пройдет 18 марта. Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.