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7 сентября, 16:23

Харитонов может провести боксерский поединок против Кудряшова

Анна Горшкова
Корреспондент
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Промоутер Алексей Титов сообщил, что российский боец ММА Сергей Харитонов может провести боксерский поединок против Дмитрия Кудряшова.

«Планируем шоу на 25 ноября в Москве. В главном бою выступит Дмитрий Кудряшов, со-главный бой пройдет с участием Василия Войцеховского, — цитирует Титова ТАСС. — Рассматривали бой Харитонов — Кудряшов, но приняли решение отложить на следующий год. У Кудряшова будет иностранный соперник».

42-летний Харитонов провел 42 поединка по правилам ММА. Он одержал 32 победы, потерпел 8 поражений, еще 2 боя с его участием были признаны несостоявшимся.

В активе 36-летнего Кудряшова 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений на профессиональном ринге.

Источник: https://tass.ru/sport/15685435
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Сергей Харитонов
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