Харитонов и Чудинов проведут открытую тренировку перед боксерским шоу в Химках

Российский боец ММА Сергей Харитонов и боксер Федор Чудинов проведут открытую тренировку за три дня до боксерского шоу, которое пройдет в Химках. Шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 11 сентября ринге баскетбольной арены «Химки».

Кроме того, мероприятие посетят российский боксер из Калмыкии Чингиз Натыров и чемпион WTKF K-1 Петр Романкевич. Тренировка состоится 8 сентября в 14.00 в Центре Прогресса.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).