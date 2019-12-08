Хантер ждет реванша с Поветкиным

Американец Майкл Хантер рассказал об эмоциях после боя против бывшего чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Александра Поветкина. Поединок завершился вничью.

— Я не вел подсчет, не знаю, что сказать. Мне просто надо начать все заново, — цитирует Хантера Boxing Scene. — Думаю, что сделал достаточно для победы. Однако у судей сложилось другое мнение. Надеюсь, что получу еще один шанс подраться против Поветкина. Не хочу, чтобы оставались какие-нибудь вопросы. Безусловно, я желаю устроить реванш.

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью