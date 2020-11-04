Хантер готов бесплатно подраться с Уайтом вместо Поветкина

Американский супертяжеловес Майкл Хантер изъявил желание подраться 21 ноября с Диллианом Уайтом, после того как стало известно о переносе реванша британца с Александром Поветкиным. Россиянин заболел коронавирусом.

«Я единственный, кто вышел бы на бой на однодневном уведомлении. Команда Уайта не может говорить, что отказывается от поединка из-за денег. Свяжитесь со мной, я подерусь бесплатно. Я буду драться за просто так, — сказал Майкл Хантер в интервью Boxing Social. — Как вы можете увидеть, каждый раз, когда срывается какой-то бой, упоминается мое имя. Главное — не деньги. Главное — слава. Я считаю себя лучшим бойцом. Так что поединок с Уайтом или Тайсоном Фьюри предоставит мне возможность показать свои навыки».