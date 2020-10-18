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Хабиб пожелал Ломаченко удачи в поединке с Лопесом

02:46
Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Василию Ломаченко. Фото Instagram.
Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Василию Ломаченко. Фото Instagram.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи украинскому боксеру Василию Ломаченко. Этой ночью украинец проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Теофимо Лопесом.

«Удачи тебе, Василий Ломаченко», — написал Хабиб в Instagram.

Бой пройдет в Лас-Вегасе (США). 32-летний Василий Ломаченко одержал 14 побед на профессиональном ринге (10 нокаутов) при одном поражении. 23-летний Лопес победил 15 раз в 15 поединках (12 нокаутов).

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