Хабиб пожелал Ломаченко удачи в поединке с Лопесом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи украинскому боксеру Василию Ломаченко. Этой ночью украинец проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Теофимо Лопесом.

«Удачи тебе, Василий Ломаченко», — написал Хабиб в Instagram.

Бой пройдет в Лас-Вегасе (США). 32-летний Василий Ломаченко одержал 14 побед на профессиональном ринге (10 нокаутов) при одном поражении. 23-летний Лопес победил 15 раз в 15 поединках (12 нокаутов).