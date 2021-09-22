Гвоздик считает Джошуа фаворитом в поединке с Усиком

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик оценил шансы своего соотечественника Александра Усика на победу в поединке с британцем Энтони Джошуа.

«Не думаю, что Усику тяжело находится в супертяжах — вес он набрал, скажем так, природным путем, даже видно, что нет никакой фарм-поддержки, — цитирует Гвоздика SportArena. — Будучи крузером, он вес сгонял. Сейчас — набрал мышечной массы, так что не считаю, что будет испытывать какой-то дискомфорт.

Я очень болею за Сашу и очень хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа. Знаете же эту известную пословицу, что хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера. Конечно, не всегда, но шансов у него больше".

Джошуа и Усик сразятся 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой в прямом эфире.