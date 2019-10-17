Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC россиянин Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF украинец Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.

Их бой состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии. На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.