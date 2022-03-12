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Сегодня, 13:44

Гукасян пообещал яркий бой против Пулеметчика на турнире «Бойцовского клуба»

Иван Торопцев
Корреспондент

Боксер Эдгар Гукасян заявил, что продемонстрирует яркий бой против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой будет яркий, очень насыщенный. Мы оба бойцы, оба с характером. Уважение оппоненту. Но собираюсь выходить уверенно и делать своё дело. И, дай бог, победа будет за мной», — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна.

Бой Дукаева и Гукасяна пройдет 18 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В рамках турнира на ринг также выйдут Сергей Харитонов, Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев.

Источник: https://ren.tv/news/sport/950088-gukasian-poobeshchal-iarkii-boi-s-pulemetchikom-na-ringe-boitsovskogo-kluba
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