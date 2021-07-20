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Гукасян показал кадры тренировки перед боем с Виллалбой

20:00
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Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян провел открытую тренировку в преддверии боя с аргентинцем Рикардо Виллалбой.

На тренировочном занятии россиянин поработал на лапах со своим наставником, а также показал упражнения со скакалкой.

Бой Эдгара Гукасяна и Рикардо Виллалбы состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/859736-gukasian-pokazal-kadry-trenirovki-pered-bokserskim-turnirom-v-moskve

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