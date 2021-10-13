Гукасян — о бое с аргентинцем Ледесмой: «Будем диктовать свои условия»
Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал, как готовится к поединку против аргентинца Габриэля Анхеля Ледесмы.
«Я смотрел предыдущие бои оппонента. Так я вам скажу — я ему буду диктовать свой бокс, я не буду вестись у него на поводу. Он будет играть по моим правилам, как говорится. Агрессивно-тотальное давление, работа первым номером», — подчеркнул боксер в интервью «РЕН ТВ».
По его словам, сейчас команда работает над функциональной подготовкой.
«Мы будем очень хорошо готовы к 15 октября, будем наращивать темп боя с раунда по раунд, забирать каждый раунд. Не будем зацикливаться на нокауте, но если будет возможность ударить, мы свое не упустим», — пояснил он.
Гукасян подчеркнул: кто диктует условия, тот и выигрывает.
«Показать, обозначить с первого же раунда, кто хозяин, что ты к нам приехал, ты гость. Мы гостей принимаем хлебом-солью, но провожаем так, как мы хотим», — добавил боксер.
Зрители «РЕН ТВ» 15 октября смогут увидеть бой в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/890845-gukasian-o-boe-s-argentintsem-ledesmoi-budem-diktovat-svoi-usloviia
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