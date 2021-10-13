Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал, как готовится к поединку против аргентинца Габриэля Анхеля Ледесмы.

«Я смотрел предыдущие бои оппонента. Так я вам скажу — я ему буду диктовать свой бокс, я не буду вестись у него на поводу. Он будет играть по моим правилам, как говорится. Агрессивно-тотальное давление, работа первым номером», — подчеркнул боксер в интервью «РЕН ТВ».

По его словам, сейчас команда работает над функциональной подготовкой.

«Мы будем очень хорошо готовы к 15 октября, будем наращивать темп боя с раунда по раунд, забирать каждый раунд. Не будем зацикливаться на нокауте, но если будет возможность ударить, мы свое не упустим», — пояснил он.

Гукасян подчеркнул: кто диктует условия, тот и выигрывает.

«Показать, обозначить с первого же раунда, кто хозяин, что ты к нам приехал, ты гость. Мы гостей принимаем хлебом-солью, но провожаем так, как мы хотим», — добавил боксер.

Зрители «РЕН ТВ» 15 октября смогут увидеть бой в прямом эфире.