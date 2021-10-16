Гукасян нокаутировал Ледесму во втором раунде

Российский боксер Эдгар Гукасян победил аргентинца Габриэля Анхеля Ледесму. Бой состоялся в рамках боксерского вечера в Казани в первом среднем весе.

Бой, который мог пройти десять раундов, закончился уже во втором раунде. Россиянин отправил соперника на настил ринга, и рефери остановил бой, зафиксировав нокаут.

32-летний Гукасян получил награду чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Для него это девятая победа и четвертый нокаут на профессиональном ринге при трех поражениях и одной ничьей. У его 27-летнего соперника 12 побед (шесть нокаутов), пять поражений и одна ничья.

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал «Ушатайка» транслирую вечер бокса в Казани в прямом эфире.