Российский боксер Андрей Замковой, выступающий в категории до 69 кг в четвертьфинале одолел кубинца Роньеля Иглесиаса Сотолонго. После боя Андрей заявил, что не делал акцент на том, чтобы закончить бой досрочно, а также сказал, что догадывался о том, что кубинец будет вести грязный бой.

— Рад тому, что выиграл и что набираю необходимые кондиции для дальнейшего выступления на чемпионате мира

— Ваш соперник вел очень грязный бой. Были ли к этому готовы?

— Конечно. Меня тренер об этом предупреждал, но я старался боксировать все три раунда и не делал акцент на том, чтобы закончить бой досрочно. (Петр Григоренко)

Напоминаем, что чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.