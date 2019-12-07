Григорий Дрозд: «У бокса всегда будет зритель»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд объяснил, почему смешанные единоборства стали обходить по популярности бокс.

— Согласны с тем, что ММА становятся популярнее бокса?

— Это сложно отрицать, в ММА очень много ивентов, много интересных, зрелищных и конкурентных боев. А в боксе вокруг чемпиона всё выстраивают, — цитирует боксера РИА «Новости». — В том же UFC не так. Есть чемпион и первый номер рейтинга, вот они и дерутся. Там устраивают бои, которые хотят увидеть болельщики. И в ММА не считают поражения, а в боксе с неудачами, считается, уже трудно на что-то претендовать. В ММА большая конкуренция, и это зрителям интересно. По многим аспектам ММА впереди.

— Но гонорары в боксе в разы выше.

— Именно так. Я хочу сказать, что в боксе невозможно потерять то, что было сделано веками. У бокса всегда будет зритель. Но все равно нужно думать о развитии. Если глава UFC Дана Уайт войдет в бокс, то это будет интересно. Это будет новый всплеск.

— Каким был ваш самый высокий гонорар?

— Самый высокий гонорар я получил за бой с Кшиштофом Влодарчиком — примерно 600 тысяч долларов. Для меня это были большие деньги.