Григорий Дрозд рассказал о сильных сторонах Уайлдера и Фьюри

Чемпион мира и Европы по боксу и общественный деятель Григорий Дрозд поделился поделился ожиданиями от поединка-реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой пройдет 23 февраля.

— Большой бой в супертяжелом весе, Деонтей Уайлдер сегодня является суперзвездой наравне с Энтоном Джорджем, поэтому его участие в поединке всегда дает больше внимание зрителей ТВ, ну и, конечно, Тайсон Фьюри — человек, который является одним из лучших тяжеловесов на земле, — приводит слова Дрозда «Рен ТВ». — Будут оспаривать. Это очень интересный поединок. Бой двух гигантов. Это реклама, это стиль, но этот парень, вообще не думаю, что кого-то или чего-то боится, в этом и есть его сила. Он не заботится о внешнем виде. Он не заботится о том, что о нем подумают. Он живет и существует там, где ему хочется, и говорит то, что ему хочется. Фьюри — он такой, это его стиль.

Я думаю, что с точки зрения искусства бокса мне больше импонирует Тайсон Фьюри. То есть, его манера защищаться. Он обладает такими манерами, у него хорошие рефлексы. Но у Уайлдера есть плюс — это нокаутирующий удар, который может быть в любую минуту. Если Тайсон Фьюри победит, то это для него это новая ступень, новый горизонт. А Деонтей Уайлдер, если победит, еще раз укрепится. Сможет еще раз всем доказать, что он самый сильный на планете. Это будет одно из доказательств.

Тайсон Фьюри — хулиган, настоящий цыган, слегка сумасшедший, заносчивый, эпатажный. Уайлдер: хлесткий, размашистый, крайне нестандартный, но с убийственно-нокаутирующим ударом. Я не видел его после смены тренера, не смотрел его работу в тренировочном лагере. Смена тренера иногда помогает, иногда — наоборот. Если он решил сменить тренера, но он опытный, значит, какие-то изменения будут хорошие. Иногда бывает прям — хоп — и человек возродился. Возможно, мы увидим нового Тайсона Фьюри.

34-летний американец Уайлдер провел 43 поединка и одержал 42 победы, 41 из них нокаутом. 31-летний британец Фьюри одержал 29 побед в 30 боях, 20 из них нокаутом.