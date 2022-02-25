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Сегодня, 23:22

Григорий Дрозд пожелал удачи Исмаилову в бою с Дуродолой

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой пройдет по правилам бокса сегодня, 25 февраля, в Москве.

«Восхищаюсь смелостью Магомеда. Для меня в его лице это похоже не некую аферу. Если говорить про боксерские навыки, то безусловно они у Дурадолы на несколько порядков выше. Парень боксировал в нескольких боях в 12 раундах и боксировал за титулы, поэтому я, честно сказать, поражаюсь мужеству. Желаю Маге классного поединка», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется после 00.00 по московскому времени. Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Источник: https://ren.tv/news/sport/944157-drozd-o-boe-durodoly-protiv-ismailova-maga-vyigraet-tolko-na-kharizme
Григорий Дрозд
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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