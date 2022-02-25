Григорий Дрозд пожелал удачи Исмаилову в бою с Дуродолой

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой пройдет по правилам бокса сегодня, 25 февраля, в Москве.

«Восхищаюсь смелостью Магомеда. Для меня в его лице это похоже не некую аферу. Если говорить про боксерские навыки, то безусловно они у Дурадолы на несколько порядков выше. Парень боксировал в нескольких боях в 12 раундах и боксировал за титулы, поэтому я, честно сказать, поражаюсь мужеству. Желаю Маге классного поединка», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется после 00.00 по московскому времени. Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».