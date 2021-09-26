Григорий Дрозд одним словом описал победу Усика над Джошуа

Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

«Рад, что Саша совершил такой рывок за короткий период и с такой феноменальной скоростью достиг максимального уровня. Второе, что понравилось — это то, как он победил. Усик является примером и лучшим тяжеловесом в мире. Когда Мохаммед Али стал чемпионом мира, то многие стали его бокс копировать. Теперь, думаю, Александра Усика тоже будут копировать. Также он просто по сути снес Энтони Джошуа и взбодрил весь супертяжелый вес, который потерпел потерю интереса к себе. Саша привлек интерес к супертяжелому весу и к боксу в целом.

Если одним словом описать эту победу Усика, то она и его бокс близки к определению гениальный. Должно время пройти, чтобы он укрепился на вершине, но из того, что я видел — это большой талант", — сказал Дрозд «СЭ».

12-раундовый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне, а его итогом стала победа украинского спортсмена единогласным решением судей. Тем самым Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.