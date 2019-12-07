Григорий Дрозд: «Кокляев выходил на бой с Емельяненко, как на расстрел»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд проанализировал бой между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко.

— Тут на это событие надо смотреть с разных углов. В главных боях вечера не было бокса, но в андеркарде они были, — цитирует «РИА Новости» Дрозда. — Например, я, как менеджер, веду Вячеслава Летовальцева, и он провел хороший бой против Мухамадсалима Сотволдиева. Да, он проиграл, но думаю, что будем говорить о реванше.

Но всем в тот вечер был интересен только главный поединок. Люди купили билеты и заполнили десятитысячную арену, потому что зрители увидели ссоры между двумя здоровыми мужиками. Им это стало интересно. Мне сложно представить, на какого боксера можно собрать десять тысяч в Москве. Это феномен. Посмотрите, как раскручивался этот бой, какой хайп был поднят. Да и турнир был организован хорошо. А вот в плане спорта... Это нельзя назвать боксом, и мне с точки зрения бокса это не интересно. Но с точки зрения фриков — это интересно.

— Многие называли это мероприятие цирком и позором. Вам не обидно, что такое происходило в вашем виде спорта?

— Давайте посмотрим на эту ситуацию по-взрослому. Возможно, тут есть большая доля правды. Например, если родители посмотрят на бой Максима Новоселова по правилам бокса, и они скажут: «В такой бокс мы своих детей не отдадим». Это своеобразная антиреклама бокса. А у Саши Емельяненко есть представление о боксе. Так что согласен, что негативный момент тут есть. Но я не знаю, стоит ли говорить: «Фу, это позор». Разве они заявляли, что считаются сильнейшими боксерами, что хотят стать чемпионами мира?

У нас есть Instagram, и они там пропиарились, поссорились, заработали. Они же никого не обманули. Болельщиков на арену никто силком не тянул. Позором этот бой я назвать не могу, но, как профессионал, я такие поединки смотреть не буду.

У меня еще одна мысль в голове была, когда я видел кадры из раздевалки Кокляева, у меня сложилось впечатление, что он выходит не на бой, а на расстрел. Столько было страха в его глазах, будто бы он прощался со всеми своими ребятами. Было смешно, как эти здоровые ребята в окружении не понимали, что нужно делать — либо напрячься, либо заорать, либо пойти протеин размешать. Видно, что люди никогда не были в раздевалке. А Миша чуть ли не говорил: «Простите, кого обидел».