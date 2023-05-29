Григорий Дрозд дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд высказал мнение, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) должен нокаутировать обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе Каллума Смита (29-1).

«Чтобы выйти с Артуром на ринг, нужно иметь те самые органы, которые дают возможность быть смелым и не бояться настоящего нокаутера, — сказал Дрозд в интервью Meta MMA. — На мой взгляд, это интересный поединок. Насколько Смит сможет составить конкуренцию? Конечно, Артур — это топ, человек владеет тремя чемпионскими поясами, у него самый сильный удар в дивизионе. Я думаю, что Артур — фаворит».

Бетербиев и Смит подерутся 19 августа в Квебеке.

«Если Артур зацепит, то у любого начнется конец. Мы знаем энергетику удара Бетербиева — она очень сильная. Если он точно попадет, то ему неважно, кто перед ним. Это почувствует любой, и Каллум Смит в том числе. Но Каллум — крепкий, он умеет держать удар. Я думаю, что Артур должен закончить бой заранее, преждевременно», — сказал Дрозд.