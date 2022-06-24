Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:16

Гребнев считает, что проблемы Дениса Гольцова могут быть связаны с нежеланием выходить из зоны комфорта

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев порассуждал на тему того, с чем могут быть связаны проблемы российского бойца Дениса Гольцова.

«Возможно, Гольцову стоит внести некоторые изменения в тренировочный процесс: добавить дополнительных спарринг-партнеров, поехать в другой зал. Насколько я знаю, Денис уже долгое время занимается в одной команде в Санкт-Петербурге. По сути, ситуация может быть сродни той, в которой оказался Александр Волков. В определенный момент он застоялся — тренировался только в «Стреле», с одними и теми же людьми. Да, у него огромный опыт выступлений в крупнейших промоушенах, звание чемпиона Bellator. Но мне кажется, у таких людей иногда возникает чувство, что они все уже знают и поэтому могут работать, где и с кем им комфортно. И в этот момент рост останавливается», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев назвал Гольцова одним из сильнейших российских тяжеловесов на данный момент.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1018327-grebnev-volkov-zastoy
0
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Тищенко проведет бой с Курейшем Саговым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости