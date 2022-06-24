Гребнев считает, что проблемы Дениса Гольцова могут быть связаны с нежеланием выходить из зоны комфорта

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев порассуждал на тему того, с чем могут быть связаны проблемы российского бойца Дениса Гольцова.

«Возможно, Гольцову стоит внести некоторые изменения в тренировочный процесс: добавить дополнительных спарринг-партнеров, поехать в другой зал. Насколько я знаю, Денис уже долгое время занимается в одной команде в Санкт-Петербурге. По сути, ситуация может быть сродни той, в которой оказался Александр Волков. В определенный момент он застоялся — тренировался только в «Стреле», с одними и теми же людьми. Да, у него огромный опыт выступлений в крупнейших промоушенах, звание чемпиона Bellator. Но мне кажется, у таких людей иногда возникает чувство, что они все уже знают и поэтому могут работать, где и с кем им комфортно. И в этот момент рост останавливается», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев назвал Гольцова одним из сильнейших российских тяжеловесов на данный момент.