«Готов растерзать тебя на глазах твоих собственных фанатов». Пулев не боится драться с Джошуа в Лондоне

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев заявил, что ему не так принципиально, где пройдет поединок против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Бой, скорее всего, пройдет на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм».

— Успокойся, чемпион. Я вижу, что тебя очень волнует перспектива боя за пределами своего дома. И ты абсолютно прав, — приводит слова Пулева Sky Sports.

Впрочем, заверяю, что если будет нужно, то я готов приехать в Лондон и растерзать тебя на глазах твоих собственных фанатов. А пока что пусть мистер Хирн не бежит впереди паровоза. Мы еще не подписали контракт.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.